Gazzetta: “La Fiorentina ha il fiatone, vuole tirare al 90° con un punto in tasca”

Nemmeno l'infortunio di Aebischer - debutto di Hojholt - toglie sostanza al centrocampo. E i cambi di Gilardino danno impulso al finale del Pisa. Meister spara all'incrocio dalla trequarti, ma dopo un tocco di braccio pizzicato dal Var, Cuadrado ravviva la sinistra e colpisce il palo pieno (e poi sospetto tocco di mano di Pongracic che intercetta la conclusione di Tramoni).

Non sono altrettanto impattanti invece le sostituzioni - tra l'altro soltanto tre - di Pioli, che finisce con i tre centravanti tutti insieme: Piccoli e Dzeko si aggiungono a Kean, ma l'attico non regge se le fondamenta non sono solide. E infatti il trio non crea nulla. Anzi, la Viola dà la sensazione di voler tirare il novantesimo, con il fiatone ma con almeno un punto in tasca. E, per come è andata, pare guadagnato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.