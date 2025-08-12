Gazzetta: “La Fiorentina ha 4 registi. I giocatori che muovono la manovra di Pioli”

La Fiorentina di Stefano Pioli e i 4 registi

Redazione VN 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 09:36)

Non un regista, ma ben 4. La Gazzetta dello Sportsi sofferma sull'aspetto tattico della Fiorentina di Stefano Pioli. Infatti, la sua squadra muove il pallone attraverso 4 giocatori fondamentali: David De Gea, Marin Pongracic, Nicolò Fagioli ed Edin Dzeko.

Partendo dal primo, la costruzione dal basso è fondamentale. Infatti, lo stesso Stefano Pioli si è detto sorpreso dalle capacità con i piedi del portiere spagnolo. Inoltre, un giocatore della sua esperienza sa prendere le decisioni migliori anche sotto pressione, aspetto molto apprezzato dall'allenatore della Fiorentina.

Poi c'è Marin Pongracic. Il croato sembra rinato rispetto alla scorsa stagione. Con Palladino infatti ricopriva il ruolo di braccetto di destra, mentre adesso è stato schierato centrale al posto di Pablo Marì. Già in Inghilterra abbiamo visto un giocatore diverso, capace di inserirsi e di cercare gli spazi con continuità. Il suo livello si sta alzando partita dopo partita.

Chi ha le chiavi del centrocampo in mano è Nicolò Fagioli. L'ex Juventus, regista principale della squadra, sta facendo girare questa Fiorentina. Pioli lo sa benissimo, come mezzala renderebbe meglio, ma ha chiesto all'italiano di sacrificarsi per la squadra e la cosa sta riuscendo alla grande.

Infine c'è Edin Dzeko. Forse quello più indietro di condizione, ma che con il passare del tempo diventerà il vero e proprio regista della Fiorentina. Una cosa è certa serve tempo a lui e alla Fiorentina per capire al meglio i meccanismi di Stefano Pioli, ma la cosa certa è che la manovra passa da 4 giocatori. Che, partita dopo partita, diventeranno sempre più fondamentali.