Gazzetta: “Fiorentina chiara, chi vuole giocare di più può benissimo partire”

La Fiorentina sta lavorando su diverse cessioni per calciatori che non hanno trovato spazio o rendimento adeguato. Possono partitre tutti, ma prima va trovata una soluzione congrua alle richieste della società. Amir Richardson, acquistato dal Reims per circa 10 milioni, non ha convinto e potrebbe partire, così come Kouame e Ikoné. Per quest’ultimo, ci sono offerte sia dalla Ligue 1 che dall’MLS, ma il giocatore non sembra interessato alla proposta dei Chicago Fire.