Gazzetta: Kean sogna la Champions. Ma l’unico pericolo (per ora) è l’Al-Qadsiah

Quale futuro per Moise Kean? Ancora dieci giorni di passione per i tifosi della Fiorentina

Redazione VN 5 luglio - 07:26

I tifosi viola staranno sulle spine altri dieci giorni per capire quale sarà il futuro di Moise Kean. Come scrive La Gazzetta dello Sport, al momento l'unico club disposto a pagare la clausola da 52 milioni inserita dal suo entourage nel contratto è quella dell'Al Qadsiah, in grado di garantire all'attaccante uno stipendio monstre da 15 milioni a stagione che farebbe tentennare chiunque.

Lato Fiorentina - si legge sul quotidiano - il club calcola un punticino in più riguardo la permanenza di Moise rispetto all'addio, ma l'attaccante è assalito da tanti dubbi e l'attesa estenuante andrà avanti fino al 15 luglio. Kean sogna di andare in un club che gioca la Champions League, ma per ora niente di concreto sponda Inter e Napoli. Difficile infatti che un club italiano possa presentarsi con i 52 milioni della clausola.

Occhio anche al fascino della Premier League, scenario in cui ha già giocato con la maglia dell'Everton. Il "richiamo" è quello del Manchester United, ma la Fiorentina continua a mantenere ottimismo forte del fatto che in nessun altro club l'ex Juve si è trovato bene come a Firenze, dove è stato amato, seguito e coccolato.