Gazzetta: Gudmundsson già viola a titolo definitivo se non fosse per il processo

Albert Gudmundsson sia sta, finalmente, prendendo la Fiorentina. Lo confermano gli ultimi 3 gol segnati contro Napoli, Panathinaikos e Juventus. La Gazzetta dello Sport si concentra sul suo futuro. Il riscatto a 17 milioni (oltre 6 di prestito già versati al Genoa) diventa un argomento centrale. Se non fosse per la vicenda processuale che lo vede coinvolto (assolto due volte, ma non ancora chiusa del tutto) - si legge - l'islandese sarebbe già viola a titolo definitivo. La Fiorentina non ha dubbi sull'aspetto tecnico perché è l'esempio di qualità che il club viola vuole. La sensazione è che, conclude la Rosea, entro l'estate una soluzione verrà trovata.