Gazzetta: Gudmundsson è pronto. La titolarità sembra sempre più vicina.

Che Kean sia ormai una certezza nell'attacco viola non ci sono dubbi. A Firenze ha trovato l'ambiente giusto e continuità, con nove goal in campionato. Ma non può fare tutto da solo, ha bisogno di supporto. Palladino aveva due opzioni: Sottil e Bove. L'assenza di Edo pesa, ma la Fiorentina sta ritrovando Gudmundsson che ha dimostrato di poter fare la differenza con le sue giocate di alta qualità. Che sia la carta giusta di Palladino? il tecnico lo ha inserito insieme a Lucas Beltran, anche in un 4-4-2 accanto a Kean. Vedremo quale sarà la sua posizione, per ora siamo sicuri che l'islandese stia scaldando i motori. Lo riporta La Gazzetta Dello Sport