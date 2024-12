Gazzetta: “Gudmundsson deve essere più decisivo. Cambio modulo? Non toccate Albert”

E qui si passa al ruolo. Spesso Palladino lo schiera alle spalle di Moise Kean come trequartista, anche se a volte va a giocare sulla stessa linea dell'attaccante ex Juventus. Si alterna con Lucas Beltran e come per l'argentino, il ruolo di esterno a sinistra non gli si addice. Gudmundsson soffre tremendamente la posizione ricoperta in passato da Bove. A Torino quindi, Palladino potrebbe coprirsi inserendo un altro centrocampista, ma Albert Gudmundsson non verrà "toccato".