Gazzetta: “Fiorentina vorrebbe togliere la clausola. Cessione? Serve maga offerta”

Allo scoccare della mezzanotte di ieri è terminato il periodo utile per attivare la clausola rescissoria da 52 milioni per Moise Kean, aprendo così una nuova fase: quella del rinnovo contrattuale e dell’adeguamento economico. Le trattative tra la Fiorentina e l’entourage del giocatore possono ora entrare nel vivo, con la base di partenza per il nuovo stipendio fissata attorno ai 4 milioni di euro netti. Tuttavia, oltre alla questione salariale, resta centrale il nodo clausola: la società vorrebbe eliminarla o quanto meno alzarne sensibilmente l’importo.