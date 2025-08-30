Gazzetta: “Fiorentina, troppi esuberi. E ancora non sono arrivate offerte”

Entro lunedì Pradé e Goretti dovranno cercare di portare a termine qualche cessione perché ora gli elementi della rosa di Pioli cominciano ad essere tanti, senza considerare Ikoné e Barak che sono fuori dal progetto e si allenano tristemente da soli.

Ma hanno poche possibilità (anche Beltran che ha rifiutato due destinazioni), Richardson e gli stessi Sabiri e Parisi. Sarà un finale di mercato caldissimo anche perché nono sono arrivate offerte concrete per nessuno. E anche su Comuzzo andrà fatta chiarezza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.