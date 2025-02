Rispetto alla gara dell'Olimpico la partita si è riaperta prima, ma la Fiorentina ha difeso in modo solido concedendo solo un'occasione per il pareggio, parata però da David De Gea. Per Raffaele Palladino ci pensano le punte. Prima Moise Kean con una girata meravigliosa e poi Albert Gudmundsson che mette in rete il pallone, dopo una splendida discesa di Robin Gosens.