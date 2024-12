Gazzetta: Fiorentina inguardabile nel primo. A gennaio servono innesti

"Quei sette gol di Firenze agli austriaci sono serviti tantissimo a tenere un’ottima posizione nel tabellone che verrà composto. Non è il secondo posto, è il terzo dietro il Vitoria che resta imbattuto. Ma è tanto per una Fiorentina che torna dal Portogallo con la consapevolezza che con la squadra titolare si possono fare ottime cose, ma con i cambi che giocano davanti è difficile essere pericolosi anche se Gud pensa come pochi con i piedi. Il mercato è alle porte. Servono innesti per pensare di poter restare lassù in A e per andare avanti in Europa".