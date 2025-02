La Fiorentina di Raffaele Palladino in emergenza totale per l'Inter

Nonostante il mercato abbia portato talenti da rilanciare come Zaniolo, Fagioli, Folorunsho e Ndour, la squadra è ridotta all’osso. Palladino ha a disposizione solo 14-15 giocatori, con diversi elementi infortunati o acciaccati: Adli è out per un problema alla caviglia, Cataldi e Colpani non sono al meglio e anche quest’ultimo ha subito un colpo. A centrocampo solo Mandragora e Richardson sono in buone condizioni.