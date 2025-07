Gazzetta: “Fiorentina-Esposito, si chiude a 6mln. Ma prima va ceduto Beltran”

In attesa di conoscere il destino di Moise Kean, la Fiorentina non resta a guardare: il direttore sportivo Daniele Pradè e il responsabile dell’area tecnica Roberto Goretti stanno già valutando le alternative offensive. Tra queste spicca Sebastiano Esposito, rientrato all’Inter dopo una buona stagione all’Empoli, dove ha segnato 8 gol in 33 presenze nonostante la retrocessione del club toscano.