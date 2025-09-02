Gazzetta: “Fiorentina, Conference o Coppa Italia. Lotterà anche per la Champions”

Fiorentina revolution. Più chiari di così non si può. Il club di Rocco Commisso ha investito 90 milioni sul mercato in entrata e ne ha incassati una trentina dalle cessioni.

Insomma, alla fine Daniele Pradé e Roberto Goretti hanno pensato esclusivamente a liberarsi, almeno per un anno (perché tanti sono prestiti) di quei calciatori che al Viola Park non erano più graditi, ma hanno continuato a investire per regalare a Stefano Pioli una rosa che possa lottare per vincere una coppa.