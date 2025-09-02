Gazzetta: “Fiorentina, adesso devi cominciare a vincere. Commisso lo merita”

Adesso la Fiorentina deve dare risposte sul campo

Redazione VN 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 08:42)

Prima di operare con i bonifici per gli acquisti citati, la Fiorentina si era garantita la permanenza dei suoi gioielli riscattando Gosens, Fagioli e Gudmundsson. E investendo altri 34 milioni. Uomini fondamentali nei quali il club nutre tanta fiducia. Sono Gud e Fagioli che ora devono rispondere trascinando la squadra.

Gosens ha sempre garantito un rendimento . costante. Come lo scorso anno Moise Kean, pupillo del presidente Rocco Commisso che, declinando la faraonica offerta degli arabi e forte dei 19 gol in campionato, si è guadagnato un adeguamento di contratto che lo porterà a guadagnare 5 milioni fino al 2029.

Lo scorso anno ne prendeva 2, 2. Stessa cosa per il portierone spagnolo David De Gea. E passato da un milioni e 200 mila euro a 3 e mezzo. Mica male. Ma ora bisogna cominciare a vincere. Per Rocco. Che lo merita e ci tiene. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.