Gazzetta: finalmente Gudmundsson. I conti ora tornano

La Gazzetta dello Sport si concentra su Albert Gudmundsson . Per lui mancavano solo i numeri a parlare, ma ora ci sono anche quelli. Nelle ultime tre partite, contro Napoli, Panathinaikos e Juventus, soltanto lui è andata in rete ogni volta. E' la tanto attesa continuità che gli era mancato a causa degli infortuni. Fra tutte le squadra a cui ha segnato in carriera, l'Atalanta - avversaria della Fiorentina domani pomeriggio al Franchi - manca ancora all'appello. L'islandese spera di aggiungere un altro tassello alla sua collezione.

I NUMERI

La Rosea sforna poi un po' di numeri di Gudmundsson. Nella scorsa stagione, con la maglia del Genoa, ha segnato 16 gol in 37 presenze fra Serie A e Coppa Italia. Alla Fiorentina è a quota 8 in 23 gare tra campionato e Conference League. Ma in relazione al minutaggio, con la maglia viola sta rendendo di più. Adesso sono 8 gol in 1.065 minuti contro le 6 in 1.030 minuti dello scorso anno. La differenza sta nel fatto che al Genoa aveva raggiunto questi numeri a fine ottobre, mentre a Firenze a fine marzo a dimostrazione che sono stati gli infortuni a pesare sul suo percorso.