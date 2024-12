Gazzetta: Ferrari candidato al consiglio Figc, in lizza con Marotta e altri 10

Tra i 12 candidati per il consiglio FIGC c'è anche Alessandro Ferrari, Dg della Fiorentina. Ci sono tre posti in quota Serie A

Le elezioni

In totale ci sono tre posti in quota Serie A, mentre il quarto è riservato al nuovo presidente di Lega Ezio Simonelli. I nuovi consiglieri saranno eletti il prossimo 3 febbraio, giorno dell'assemblea che deciderà il prossimo presidente federale. Per il ruolo al momento l'unico a presentare la propria candidatura è il presidente uscente Gabriele Gravina.