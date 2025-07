Gazzetta elogia Dzeko: “Bollito a chi? Con lui la Fiorentina può alzare una coppa”

Edin Dzeko ha scelto la Fiorentina per tornare in Italia, preferendola a Bologna. Decisiva è stata la presenza di Stefano Pioli, tecnico che lo aveva già voluto al Milan, e l’attrattiva di Firenze, città dove il centravanti bosniaco si trasferirà con la sua famiglia. Reduce da un’ottima stagione al Fenerbahce, dove ha smentito chi lo dava per finito, Dzeko ha dimostrato di avere ancora molto da offrire: 46 gol e 13 assist in 111 partite tra club e Nazionale. Ora è pronto a mettersi in gioco nella Conference League, competizione che la Fiorentina insegue da anni, e dove vuole dare un contributo decisivo per portare finalmente un trofeo alla bacheca viola.