Gazzetta: “Ecco a quanto vuole chiudere la Fiorentina per Sebastiano Esposito”

Esposito piace sempre di più alla Fiorentina

Redazione VN 8 luglio - 08:14

Non solo Bernabé. L'altro profilo è Sebastiano Esposito, nome individuato da giorni, da inserire nel reparto offensivo. Ideale come seconda punta e non soltanto, è in scadenza di contratto con l'Inter nel giugno del 2026 e per questo il prezzo scende rispetto al suo reale valore.

I nerazzurri, che non hanno mai fatto muro sulla sua partenza, vorrebbero monetizzare sui 7-10 milioni ed è sul mercato perché rischiano di perderlo a zero fra meno di un anno visto che l'argomento rinnovo non è mai stato in ballo. La Fiorentina vorrebbe chiudere sui 7 milioni bonus compresi e offrire a Pioli un'altra soluzione oltre a Gudmundsson, mentre per Lucas Beltran si prospetta un addio.

L'argentino è stato cercato in prestito, ma per i viola la soluzione ideale sarebbe un titolo definitivo anche per rientrare di qualche milione. Il River Plate, che a gennaio ha già riportato a casa Martinez Quarta, non lo ha mai perso di vista e così sta facendo anche adesso, però d'altra parte non ha mai messo sul piatto i 10 milioni (almeno) richiesti dal club viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.