La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul futuro della Fiorentina, con l'imminente arrivo di Fabio Paratici. Il dirigente ex Juventus dovrà salvare una squadra allo sbando, che ieri ha trovato la prima vittoria in Serie A della stagione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta e il taccuino di Paratici: “Gli obiettivi per il mercato di gennaio”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta e il taccuino di Paratici: “Gli obiettivi per il mercato di gennaio”
Paratici e quello che serve alla Fiorentina
E adesso? La partita lascia comunque qualche appunto prezioso per Fabio Paratici, che in queste ore dovrebbe entrare in società con il compito iniziale di valutare la posizione di Vanoli e soprattutto la competitività della rosa. Il mercato di gennaio offre una grande possibilità alla Fiorentina: il gruppo va ripensato e ristrutturato. Servono almeno una mezzala di gamba e inserimento, due esterni offensivi e in generale giocatori di personalità. La decisione di affidarsi a Paratici, grandissimo conoscitore di calciatori, dimostra la volontà della dirigenza di ribellarsi all'incubo della retrocessione. Ma la strada è lunghissima e pure in salita. Non si può sbagliare nessuna mossa, dentro e fuori dal campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA