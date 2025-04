Gazzetta e Cor.Fio. su Dodò: “Da valutare per la Roma e il Betis”

Per la partita di domani pomeriggio contro l'Empoli, la Fiorentina dovrà fare a meno non solo di Moise Kean (ECCO QUANDO POTREBBE RIENTRARE), ma anche di Dodò, operato ieri d'appendicite. Una grossa tegola per Raffaele Palladino che non ha sostituti naturali del brasiliano. La domanda, allora, sorge spontanea: quando rientrerà il terzino destro? Per il Corriere dello Sport il rischio è di perderlo per il resto della stagione, mentre per La Gazzetta dello Sport e il Corriere Fiorentino sarà valutato nuovamente per la gara di campionato contro la Roma (domenica 4 maggio alle ore 18 allo stadio Olimpico) e per la semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis (giovedì 8 maggio alle ore 21 al Franchi).