Il defibrillatore che verrà impiantato a Bove sarà removibile. Dopo un paio di mesi circa il giocatore potrà decidere di rimuoverlo. Questo però, non vuol dire che potrà tornare a giocare in Italia; indipendentemente dal tipo di defibrillatore le strade per il proseguo della carriera in Italia sembrano destinate a chiudersi dato che, di norma, in casi come questo non viene concessa l'idoneità. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.