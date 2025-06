dal 3- 4.2-1 al 3 5-2. sempre con indicazioni precise sull'occupa zione degli spazi, in un gioco posizionale ispirato ai grandi della panchina, quindi orientato al dominio. Il destino di De Rossi è arrivare, prima o poi. a una grande panchina. Dopo quella dei sogni infranti, sara il tempo di uno step intermedio, ma non troppo. E in questo momento probabilmente la Fiorentina sa rebbe la destinazione ideale una possibilità di crescita per entrambe le parti.