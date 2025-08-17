La Gazzetta dello Sportha commentato la situazioni delle varie squadre a una settimana dal via del campionato. Secondo il noto quotidiano, la Fiorentina di Stefano Pioli può puntare in alto:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta commenta: “Fiorentina da Europa League o Conference, ma attenzione…”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta commenta: “Fiorentina da Europa League o Conference, ma attenzione…”
Il commento di Gazzetta sulla Fiorentina di Pioli
La fascia per l'Europa League e la Conference è aperta a infiltrazioni sia dall'alto sia dal basso. Al momento collochiamo qui Fiorentina, Bologna, Lazio, Como e Torino.Fiorentina e Bologna ci sembrano le più forti del quintetto. Un gradino sotto, la Lazio, bloccata sul mercato da noie finanziarie. Poi le possibili sorprese, il Como delle meraviglie di Cesc Fabregas e il Toro con l'attacco ricaricato dal ritorno di Zapata e dagli arrivi di Simeone, Ngonge e Aboukhlal. Stefano Pioli restituirà ordine ed equilibrio alla Fiorentina, Dzeko la farà girare dall'alto dei suoi 39 anni e del suo metro e 93 di statura: non è escluso che i viola prendano l'ascensore per il piano di sopra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA