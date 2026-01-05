Gazzetta ci crede: “Fiorentina, adesso la situazione non è disperata. Anzi”

La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina

Redazione VN 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 09:04)

Quando tutto sembrava perduto, al 92’ si è accesa la luce: Moise Kean, entrato da pochi minuti, ha regalato alla Fiorentina una vittoria fondamentale contro la Cremonese. Un gol arrivato dopo una gara segnata da episodi negativi – la traversa di Parisi, il rigore prima assegnato e poi cancellato dal Var, il calo nella ripresa – che ha trasformato la classifica viola. La squadra di Vanoli ha agganciato Pisa e Verona (con una gara in meno) portandosi a soli tre punti dalla salvezza, rendendo la situazione ancora difficile ma non più disperata. Un successo più pesante di quello contro l’Udinese, perché maturato in una partita sporca e combattuta, di quelle che spesso decidono le stagioni.

La Fiorentina ha vinto perché è stata l’unica a crederci davvero fino in fondo. Nel primo tempo ha giocato meglio, tenendo un buon ritmo e creando diverse occasioni, pur senza concretizzare. Nella ripresa sono emerse paura e confusione, ma l’atteggiamento non è mai venuto meno. Decisive le giocate individuali: prima De Gea, autore di un grande intervento su punizione di Vazquez nel finale, poi Kean, che ha sfruttato un’azione nata dal cross di Solomon e dal colpo di testa di Fortini. Segnali incoraggianti arrivano anche da Fagioli, tra i migliori, e da Gudmundsson, più coinvolto rispetto al passato.

La vittoria è legittima anche per quanto mostrato sul piano tattico. La Cremonese è apparsa scarica e poco pericolosa, ben controllata da Pongracic e Comuzzo, mentre la Fiorentina ha saputo alzare il baricentro e trovare sbocchi soprattutto sulla destra con Dodo e Parisi. Dopo un secondo tempo confuso, Vanoli ha cambiato assetto passando prima al 4-2-3-1 e poi al 4-4-2 con l’ingresso di Kean accanto a Piccoli, trovando infine il gol. A volte le stagioni girano per episodi: questo 1-0 potrebbe essere uno di quelli capaci di scacciare i fantasmi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.