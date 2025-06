Gazzetta: “Bove ha fissato l’obiettivo. Tra le ipotesi anche un ritorno in viola”

Il percorso di valutazione dei rischi connessi all’arresto cardiaco accusato dal giocatore lo scorso primo dicembre in Fiorentina-Inter non è ancora terminato. Però gli esami fatti da Bove hanno riscontrato soltanto esiti negativi, e per questo attorno al calciatore prevale l'ottimismo.

Il ritorno in campo

L'obiettivo di Bove quello di tornare in campo. La considera come una missione. Ma per realizzare il suo forte desiderio è necessario che tutti gli accurati esami in corso di svolgimento escludano potenziali ricadute. In ogni caso, con il defibrillatore sottocutaneo, Edoardo non potrà di giocare in Italia, bensì solo all’estero. Dove il regolamento stabilisce che è il calciatore ad assumersi la responsabilità di tutto accettando ogni rischio.