Gazzetta: “Bene la vittoria, ma la Fiorentina B gira a rilento”

La Fiorentina porta via un vantaggio da Celje contro un avversario volenteroso ma mediocre. I viola - scrive La Gazzetta Dello Sport - approfittano delle falle avversarie per segnare due volte, pur regalando un rigore nel finale. In ogni caso, secondo la rosea giovedì prossimo non dovrebbe essere un problema il passaggio del turno. È vero, non ci saranno Dodò, Zaniolo e Moreno tutti ammoniti, quindi Palladino farà giocare una formazione più logica.