Gazzetta avvisa: “Fiorentina, se non metti più attenzione sarà difficile salvarsi”

L'analisi della Gazzetta dello Sport

Redazione VN 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 07:21)

Il Torino strappa un pareggio pesantissimo al Franchi trovando il 2-2 in pieno recupero con un colpo di testa di Maripan, premiando una prova di grande cuore e carattere. Per Baroni è una conferma importante: la squadra non molla mai, nemmeno in un contesto difficile e senza un uomo chiave come lo squalificato Vlasic. La Fiorentina, che sperava in una vittoria utile per risalire la classifica, vede invece riaffiorare tutte le fragilità di una stagione complicata.

Nel primo tempo i viola tengono più palla e provano a pressare alto con Solomon e Gudmundsson, ma il Torino regge bene e colpisce sfruttando gli spazi concessi. Ilkhan orchestra con intelligenza e Casadei, approfittando di un errore sul fuorigioco di Dodo, firma l’1-0 granata. La Fiorentina reagisce con veemenza, crea diverse occasioni e sbatte su Paleari, ma va all’intervallo sotto nel punteggio tra il malcontento del pubblico.

La ripresa cambia volto alla gara: l’infortunio di Gudmundsson non frena i viola, che ribaltano il risultato in sei minuti grazie a uno splendido gol di Solomon e alla rete di Kean su assist di Harrison. Il Torino sembra in difficoltà, ma Baroni azzecca i cambi e nel finale, approfittando del baricentro troppo basso della Fiorentina, assedia l’area avversaria fino al pareggio di Maripan. Un punto meritato per i granata, mentre per i viola resta l’ennesima occasione buttata e la conferma di una preoccupante incapacità di gestire i finali di partita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.