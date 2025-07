Gazzetta avverte: “Non è detto che 4mln soddisfino l’entourage di Kean”

Un'offerta di alto livello, ma non è detto che sia quel che soddisfa l'entourage del calciatore che è forte innanzitutto della voglia di restare in viola, ma anche di una stagione pazzesca da 25 gol, 19 dei quali in un campionato in cui si è rivelato l'insostituibile trascinatore della squadra allora allenata da Raffaele Palladino. Insomma, non è detto che quattro milioni e qualcosa bastino ad accontentare Kean e chi lo segue. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.