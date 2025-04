Gazzetta: Arsenal e Newcastle sterzano su Vlahovic. Una grana in meno per Kean?

Oggi su La Gazzetta dello Sport si parla della futura destinazione dell'ex viola Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Juventus per un club che dovrà essere molto ricco dato l'ingaggio di 12 milioni a stagione. In Inghilterra l’attenzione su Dusan è già alta da gennaio: l’Arsenal aveva pensato al serbo per rinforzare l’attacco e non è da escludere che in avvicinamento all’estate i Gunners tornino a sfogliare le fotografie dei suoi gol. Prezzo? 40-45 milioni, quasi la metà di quanto versato alla Fiorentina all'inizio del 2022.