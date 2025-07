Gazzetta: “Al Hilal, offerta indecente per Kean. Inzaghi potrebbe farlo vacillare”

L’Al Hilal, club arabo appena affidato a Simone Inzaghi, ha manifestato un forte interesse per Moise Kean,centravanti della Nazionale italiana. Dopo che Mateo Retegui è passato all’Al Qadsiah per una cifra record, ora tocca a Kean essere al centro dell’attenzione. L’offerta dell’Al Hilal, ancora non ufficializzata, prevede un ingaggio di 20 milioni di euro a stagione per quattro anni, superiore a quello già rifiutato da Kean quando fu avvicinato dall’Al Qadsiah (15 milioni annui). I primi contatti tra il club e l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, ci sono già stati.