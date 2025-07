Gazzetta a Kean: “A Napoli non saresti un re come a Firenze”. E Allegri osserva

Anche club di Serie A su Moise Kean

Redazione VN 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 09:33)

Molte squadre stanno sondando il terreno per Moise Kean. Ma sul piatto resta, e non è una cosa da poco, la mossa della Fiorentina. Il club di Rocco Commisso è innamorato del suo centravanti e rilancia. L'offerta è volenterosa e importante. Kean guadagna 2 milioni e 200 mila euro in viola. L'ingaggio verrebbe sostanzialmente raddoppiato e portato a 4 milioni.

La proposta lusinga non poco il numero 20 che a Firenze sta benissimo, è super coccolato, protetto e gode di vantaggi e benefit anche a livello umano decisamente significativi e preziosi. La Fiorentina non si priverebbe mai del suo campione e lo attende con ansia al Viola Park per farlo allenare da Stefano Pioli che ha la sensibilità giusta per creare un feeling immediato con il calciatore.

In Italia si registra un "mi piace" da parte di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan. Ma dal club di viale Aldo Rossi non è pervenuta nessuna proposta. Va sempre monitorato il Napoli che un altro attaccante deve prenderlo. Ma, in quel caso, pur ritrovando la Champions, Moise non sarebbe re come a Ponte Vecchio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.