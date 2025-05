Gazzetta – A come ambizione. La Fiorentina e un finale elettrizzante

Carte in tavola

I viola avranno finalmente di nuovo Kean, che magari non sarà al meglio ma è un portabandiera della squadra. È pronto per continuare una stagione trionfale, bellissima, in un gruppo che funziona al meglio e sta portando al riscatto molti che lo cercavano. Palladino non ha l'esperienza di Pellegrini, ma la sfida è elettrizzante. Certo, gli spagnoli non sono invincibili, ma sono sì una squadra di tutto rispetto e servirà la migliore Fiorentina. Ambiziosa, appunto: sarà una settimana clou per tutti, per provare a fare davvero un'impresa.