Gazzetta: “3-4-1-2 o 3-4-2-1? Kean, Dzeko e Gudmundsson in campo insieme”

Pioli sembra orientato a utilizzare una difesa a tre per far coesistere questi giocatori offensivi, con il 3-4-1-2 come modulo preferito. In questo schema, Gudmundsson giocherebbe dietro a Kean e Dzeko, ma la formazione può facilmente trasformarsi in un sistema con due trequartisti e Kean come terminale offensivo.