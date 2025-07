Gazzetta: “13 gol fatti, zero subiti. E nella Fiorentina segna sempre Moise Kean”

La Fiorentina ha concluso il ritiro italiano con un bilancio estremamente positivo: 13 gol segnati e nessuno subito, chiudendo con un 2-0 contro la Carrarese. Il test con la squadra di Serie B, allenata da Antonio Calabro, è stato il più impegnativo, anche per via dell’intensità degli avversari, che hanno messo in difficoltà la Viola nei primi 20 minuti. In un Viola Park gremito da 2.000 tifosi, i gigliati hanno inizialmente faticato contro la pressione carrarina, schierando solo due volti nuovi, Di Stefano e Bozhanaj.