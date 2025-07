Fumogeni e inciviltà: la UEFA stanga la Curva Fiesole e la Fiorentina

In particolare, la chiusura parziale colpirà diversi settori della Curva Ferrovia: per la prima partita i settori S01, S02, S07 e S08; per la seconda, anche i settori S09 e S10. La somma delle multe è così ripartita: 50 mila euro per le violazioni legate al pubblico, 28 mila per l’ostruzione dei passaggi pubblici e 4.500 per il comportamento del gruppo squadra. Tuttavia, resta incerta la sede della prossima gara casalinga di Conference a causa dei lavori allo stadio Franchi, e si attende una risposta del Sassuolo sull’uso del Mapei Stadium.