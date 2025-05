Frey: “Ho rischiato di morire. Ed ecco la delusione più grande in viola”

Sulla malattia

"Nel 2019 ebbi tosse, raffreddore, febbre e la paralisi alle gambe. Scrissi un testamento in caso di morte. Per un mese non sono riuscito a camminare, poi il corpo ha creato degli anticorpi. É stato il periodo peggiore della mia vita. Chiuso in un ospedale in terapia intensiva, in un letto minuscolo. La famiglia e la fede mi hanno alutato, come il destino: nel 2016 ho scampato l'attentato sulla Promena-de des Anglais a Nizza per un ritardo del volo...".