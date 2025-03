Frey: “De Gea? Ero scettico. Ed il 3-0 alla Juve ha ridato credibilità a Palladino”

Sui portieri in Italia e su De Gea

"La differenza la fanno i preparatori italiani, che sono ancora i migliori in un fondamentale, ovvero la cura del dettaglio. De Gea? Non lo conosco di persona ma di fama, perché gioca ad altissimi livelli da tanti anni. Se mi aspettavo un impatto del genere da parte sua in maglia Fiorentina? A dir la verità ero un po’ scettico… Perché? Per l'inattività. Stare fermo più di un anno (e a quell'età) per un portiere è difficilissimo. Pensavo avesse bisogno di più tempo per tornare in forma e adattarsi a un contesto nuovo. Se gli invidio qualcosa a livello tecnico? No, io non invidiavo niente a nessuno, neanche a Buffon e Casillas. Un po' mi assomiglia, comunque. Anche lui è molto istintivo, come me. Esce poco dai pali? Lo dicevano anche di me. Però un portiere deve fare scelte in un centesimo di secondo. Spesso uscire non conviene. De Gea, comunque è senza dubbio uno dei migliori portieri del campionato".