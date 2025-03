Franchi, tifosi e Joe Barone: sarà una partita davvero speciale

Ancora una volta, i tifosi della Curva Fiesole hanno dimostrato il loro senso di comunità, scendendo in strada per aiutare le zone più colpite, spalando fango a Sesto Fiorentino e nei dintorni. A differenza di novembre 2023, quando boicottarono il Franchi in segno di protesta per il regolare svolgimento di una partita nonostante l’alluvione, questa volta saranno presenti sugli spalti per sostenere la squadra con ancora più passione.