Franchi, riaperti alcuni settori. Gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei lavori

Senza campionato i lavori al Franchi procedono senza intoppi. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti da cantieri di Campo di Marte

Redazione VN 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 09:46)

"Grandi impalcature lungo tutta la tribuna centrale, il completamento delle basi su cui sorgerà la nuova curva Fiesole e altri lavori in Maratona, dove alcuni spazi sono stati completati rispetto a un anno fa e sono stati dichiarati disponibili per la campagna abbonamenti che partirà a breve. Sono questi gli aggiornamenti principali dal cantiere dello stadio Franchi." Inizia così il pezzo di analisi di La Repubblica sullo svolgimento dei lavori dello stadio Artemio Franchi di Campo di Marte.

Dopo la fine del campionato tutto procede più serenamente. La speranza è che con 4 mesi senza partite ci sia un importante accelerata a un cronoprogramma che dovrà prevedere entro il 2026 la fine del primo lotto di lavori, quello finanziato dal Pnrr per 150 milioni.

In questi giorni le modifiche più sostanziali e visibili a occhio nudo riguardano proprio la tribuna: grandi impalcature sono state posizionate lungo tutto il lato lungo della tribuna centrale. Serviranno per tutelare la copertura dello stadio Franchi. In Fiesole invece sono state completate le basi su cui sarà costruita la nuova curva, anche se per vedere i primi gradini servirà ancora qualche settimana.

In questi giorni sarà completato il restauro della torre di Maratona e la costruzione del nuovo parterre. Dai lavori già terminati sono tornati a disposizione della Fiorentina per la biglietteria e di conseguenza per gli abbonamenti alcuni settori in Maratona, come la maratona centrale e laterale e i parterre coperti e scoperti, mentre entro il 2026 si procederà anche alla riprofilatura della Maratona per aumentare la larghezza dei gradoni, compresa l’impermeabilizzazione e l’installazione delle nuove sedute, parapetti e recinzioni.

La gara di Conference al Mapei — La Fiorentina, nelle prossime settimane, conta di ufficializzare lo spostamento a Reggio Emilia per il play off di Conference League del 21 o del 28 agosto. La società viola ha fatto richiesta formale al Sassuolo proprietario del Mapei Stadium per giocare in trasferta la propria partita casalinga e conta di avere una risposta positiva a breve. Così facendo tra l’ultima partita contro il Bologna del 18 maggio e la prima del nuovo anno, il 13 settembre contro il Napoli, passeranno quasi quattro mesi, tempo utile per accelerare sui lavori.