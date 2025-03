Franchi, la Fiorentina tratta il futuro: tra lavori, concessione e centenario

L’obiettivo per il centenario del club nell’agosto 2026 è di arrivare a 34.478 posti, ma i lavori non saranno completati per quella data. Il nodo cruciale resta il finanziamento: la Fiorentina è pronta a investire tramite project financing, ma solo in cambio di una concessione tra i 20 e i 50 anni e del controllo sulle opere rimanenti (copertura, nuova curva Ferrovia, riqualificazione della Maratona, aree VIP e spazi commerciali). Senza l’investimento viola, un’altra opzione potrebbe essere la scelta di Firenze tra le città ospitanti dell’Europeo 2032. Il Franchi è in pole tra i cinque stadi italiani candidati, ma la decisione definitiva arriverà nell’ottobre 2026. Notizie riportate da "la Repubblica".