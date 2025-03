Franchi: Fiesole pronta e coperta nel 2026. La capienza non cambia

Il Comune, inoltre, ha sottolineato la necessità di mantenere le partite casalinghe della Fiorentina a Firenze con una capienza non inferiore a quella attuale, di 24 mila spettatori. In sostanza, Palazzo Vecchio ha chiesto ai progettisti di Arup una modifica al progetto, con l’idea chiave di concentrarsi sui cantieri già esistenti - nei settori di Fiesole, Maratona e Ferrovia - e non aprendone di nuovi, anticipando alcuni interventi previsti nella seconda fase e posticipandone altri che il progetto iniziale prevedeva di eseguire subito. Tra questi spicca soprattutto la copertura della Curva Fiesole: inizialmente prevista in un secondo momento, con la nuova determinazione comunale, per il 2026, anno del centenario, l’obiettivo è quello non solo di realizzare la nuova curva da diecimila spettatori ma anche di coprirla interamente. Una notizia che farà sicuramente felici gli ultras e il tifo più caldo che quindi traslocherà dalla Ferrovia alla Fiesole soltanto a curva completata e coperta. Di conseguenza, la costruzione della nuova Ferrovia partirà soltanto dopo il completamento della Fiesole, invece che in contemporanea come inizialmente previsto.