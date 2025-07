Franchi, ecco lo stato dei lavori. Tra novità e nuovi scenari per i 100mln mancanti

Novità importanti sui lavori al Franchi

Redazione VN 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 09:22)

Un nuovo passo avanti è stato compiuto nel percorso di restyling dello stadio Artemio Franchi: si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi convocata per valutare le modifiche al progetto definitivo. Il via libera è arrivato con alcune prescrizioni minori, soprattutto di natura tecnica e sismica, che non modificheranno radicalmente il progetto. Questo permetterà di proseguire con la progettazione esecutiva e di concentrare i lavori nei tempi previsti, consentendo alla Fiorentina di continuare a giocare nello stadio durante i cantieri.

Per la prossima stagione, ci saranno alcune novità logistiche: la Fiorentina ha annunciato la riapertura parziale dei settori della Maratona, precedentemente chiusi per i lavori. Torneranno disponibili centinaia di posti, e i vecchi abbonati hanno già avuto modo di riconfermare il proprio posto. Restano invece inaccessibili altre zone ancora interessate dai cantieri, come la Curva Fiesole e parte della tribuna coperta. La capienza effettiva sarà di circa 24.700 posti, ma per ragioni di sicurezza, solo la metà sarà destinata agli abbonamenti.

La questione finanziaria resta cruciale: mancano circa 100 milioni per completare l’intero progetto. La metà potrebbe arrivare dai fondi riassegnati dal governo alla Città Metropolitana, mentre altri 55 milioni potrebbero essere investiti direttamente da Rocco Commisso. Tuttavia, molte variabili restano aperte, soprattutto a causa del ritardo nell’approvazione del Decreto Sport, che dovrebbe istituire un commissario nazionale (e sub-commissari locali) per accelerare i progetti legati a Euro 2032, inclusi quelli come il Franchi e le relative fonti di finanziamento. Lo scrive la Nazione.