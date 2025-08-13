Allo stadio Franchi di Firenze si gioca la sfida più importante: quella contro il tempo. Con la Fiorentina pronta a tornare a casa il 13 settembre per la gara contro il Napoli, il cantiere è in piena attività.
Franchi, corsa contro il tempo. Lavori anche la notte: Palazzo Vecchio ottimista
Continuano i lavori allo stadio Franchi
Operai al lavoro giorno e notte, soprattutto sulla copertura della tribuna centrale e sulla curva Fiesole, dove si procede con rinforzi strutturali, impermeabilizzazioni e recuperi. Interventi anche sulla torre di Maratona e sulla torre faro 3, con ampliamento delle aree di cantiere per ospitare le strutture metalliche.
Palazzo Vecchio mantiene ottimismo nonostante il caldo estivo. L’obiettivo finale è ambizioso: completare il rinnovamento entro il 2026, in tempo per il centenario del club, e preparare lo stadio per le sfide internazionali dell’Europeo 2032. Lo scrive la Nazione.
