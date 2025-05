Franchi, 23mila per il Betis. E dalla Spagna ne arrivano 1.200

Fiorentina e Betis arrivano alla sfida europea in stati d’animo opposti: i viola sono reduci dalla sconfitta contro la Roma, che ha ridotto le speranze di qualificazione a una competizione europea di maggior prestigio via campionato, mentre il Betis vive un momento d’oro, con nove vittorie nelle ultime undici gare di Liga e l’entusiasmo di una tifoseria galvanizzata, che ha accolto la squadra con cori anche al ritorno notturno dalla trasferta di Barcellona.

Nonostante il vantaggio del 2-1 maturato all’andata, il Betis non è certo al sicuro: la Fiorentina ha margini per ribaltare il risultato, soprattutto se saprà sfruttare la spinta ambientale. All’andata, infatti, i viola hanno sofferto l’atmosfera incandescente del Villamarin, gremito da oltre 56 mila tifosi, e ora toccherà al Franchi — seppur limitato nei numeri per via dei lavori di ristrutturazione — provare a fare la propria parte con oltre 23 mila spettatori attesi e il tutto esaurito annunciato.