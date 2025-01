Fra dietrologi e realisti: ora dipende tutto da Palladino… e Pradè

Il mercato non decolla? La squadra non fa risultati? Ora tocchi a Palladino e Pradè dare delle risposte alle critiche arrivate

Le critiche sono piovute sulla Fiorentina nelle ultime settimane, vista l'involuzione di gioco e risultati. Nel mirino sono finiti sia l'allenatore Palladino, che la squadra, che la dirigenza. C'è chi pensa con un po' di dietrologia che si aspetti di cacciare il tecnico per comprare in base alle richieste del successore, c'è chi invece aspetta gli ultimi giorni per i colpi classici di fine mercato.