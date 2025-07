FOTO – Titolari, riserve ed esuberi: ecco la nuova Fiorentina di Pioli

Il punto di partenza è una difesa confermata in blocco: Pongracic, Pablo Marí, Ranieri (nuovo capitano), il giovane Comuzzo fresco di rinnovo e l’investimento su Viti. In attesa di decidere il destino di Valentini — ritiro o ritorno a Verona — il reparto arretrato si affida anche all’esperienza e alla qualità di David De Gea, portiere di caratura mondiale, appena rinnovato fino al 2028.

Il cuore pulsante del progetto Pioli sarà il centrocampo. Qui la Fiorentina ha già investito cifre importanti per Fagioli (13,5 milioni) e Fazzini (circa 10). Ma il sogno resta Bernabé del Parma, per cui i viola sono pronti a spingersi fino a 20 milioni. Se l’affare andasse in porto, si arriverebbe a oltre 40 milioni investiti solo nella mediana, confermando la volontà di costruire una squadra di qualità e possesso. Sugli esterni, abbondanza e varietà: Dodô, Sottil e il promettente Fortini a destra, Gosens e Parisi a sinistra. In caso di addio del brasiliano (valutazione da 30 milioni), il club è pronto a sostituirlo adeguatamente.