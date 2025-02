FOTO – Ecco il nuovo 4-3-1-2 della Fiorentina: Fagioli trequartista e due punte

L’ingresso di Fagioli contro l’Inter ha già dimostrato il suo valore tecnico, evidenziando la necessità di recuperarlo pienamente. Anche Zaniolo potrà dare un contributo importante, adattandosi a diversi ruoli offensivi, mentre Folorunsho sarà fondamentale per aumentare la fisicità del centrocampo. Con questi nuovi elementi, la Fiorentina ha le basi per un rilancio ambizioso e per affrontare il resto della stagione con maggiore competitività. Lo scrive il Corriere dello Sport.