FOTO – Dzeko e Kean insieme: scelta possibile. Ecco il nuovo attacco viola

Dzeko e Kean insieme nella Fiorentina di Pioli?

Redazione VN 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 09:10)

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina. In carriera Dzeko ha giocato sia da unico terminale in attacco che da spalla di un'altra punta. Intelligenza tattica, tecnica e volontà gli hanno sempre permesso di adattarsi a moduli e compagni. Così è stato pure nell'ultimo anno al Fenerbahçe, dove Mourinho l'ha impiegato da unico centravanti con due ali ai lati o (più spesso) al fianco di En-Nesyri in un attacco a due.

Indicazione importante per la Fiorentina, che un centravanti (e che centravanti...) già ce l'ha, Moise Kean. La domanda è praticamente ovvia: Edin può giocare col bomber azzurro o è solo un'alternativa? La risposta spetta a Pioli, che al Milan di rado ha utilizzato le due punte in contemporanea. Dzeko, però, anche all'Inter - nella sua ultima esperienza in Italia - ha fatto egregiamente la spalla a Lautaro.

Tra campionato e coppe, anche a partita in corso, Pioli prenderà sicuramente in considerazione anche l'ipotesi di una coppia d'attacco Dzeko-Kean, specialmente se il bosniaco dovesse confermarsi integro ed efficiente come nelle ultime stagioni, a dispetto della carta d'identità. Nel 2024-25 ha messo assieme la bellezza di 53 presenze, molte da titolare e con la fascia da capitano al braccio. Ecco la foto dell'attacco viola: