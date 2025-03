FOTO – Dalla difesa a 3 a quella a 4: i tre assetti di Raffaele Palladino

Da quando è arrivato a Firenze, Raffaele Palladino ha provato tanti assetti diversi. In particolare in difesa, visto che il passaggio dal modulo a 4 a quello a tre è stato continuo. La Nazione, come potete vedere in foto, ha analizzato le tre difese di Raffaele Palladino. L'allenatore viola partì subito alla prima giornata con i tre dietro: Marin Pongracic, Lucas Quarta e Pietro Comuzzo. Era il periodo nel quale anche l'ex capitano Biraghi veniva provato in veste di braccetto, da terzo di sinistra. L'avvio di stagione costò caro soprattutto a Pongracic.